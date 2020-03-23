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23 марта 2020, понедельник, 18:46 84
Политика 2020-03-23T18:46:18+02:00
Українські Новини
У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус

У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус

Ольга Фандорина
Коронавирус, Харьковский областной совет, коронавирус в Украине, Коронавирус у чиновника
Владимир Скоробагач. Фото: Фото: Владимир Скоробагач / Facebook
Владимир Скоробагач. Фото: Фото: Владимир Скоробагач / Facebook

У заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что анализы Скоробагача на коронавирус, отправленные в одну из лабораторий в Германии, дали положительный результат.

При этом отмечается, что на данный момент Скоробагач находится в одной из больниц столицы. У него диагностировали пневмонию. На стационарном лечении находится и его супруга Виктория.

20 марта в Киеве был госпитализирован с подозрением на коронавирус Владимир Скоробагач.

Также ранее одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем в Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до

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