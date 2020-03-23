У замглавы Харьковского облсовета подтвердили коронавирус

У заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что анализы Скоробагача на коронавирус, отправленные в одну из лабораторий в Германии, дали положительный результат.

При этом отмечается, что на данный момент Скоробагач находится в одной из больниц столицы. У него диагностировали пневмонию. На стационарном лечении находится и его супруга Виктория.

20 марта в Киеве был госпитализирован с подозрением на коронавирус Владимир Скоробагач.

Также ранее одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем в Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до