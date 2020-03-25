Певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали с воспалением легких

Советский и российский певец Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких. Об этом сообщил "Интерфаксу" его друг, народный артист Владимир Винокур.



"Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании", - сказал Винокур.



Накануне Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.



"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сообщил изданию концертный директор артиста Олег Дмитриев.



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