подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • Певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали с воспалением легких
25 марта 2020, среда, 21:34 254
Мир 2020-03-25T21:35:15+02:00
Українські Новини
Певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали с воспалением легких

Певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали с воспалением легких

Валерия Драгомирова
Госпитализация, Воспаление легких, Лев Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Википедия
Лев Лещенко. Фото: Википедия

Советский и российский певец Лев Лещенко с супругой находятся в больнице с воспалением легких. Об этом сообщил "Интерфаксу" его друг, народный артист Владимир Винокур.


"Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании", - сказал Винокур.

Накануне Лещенко с супругой были госпитализированы в медицинский центр в Коммунарке (Новая Москва), куда они приехали самостоятельно.

"Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на короновирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", - сообщил изданию концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Ранее Українські Новини писали, как отличить грипп от пневмонии. Пневмония (воспаление легких) может стать одним из осложнений гриппа или простуды.

Кроме того, впервые в мире зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса

Больше новостей о: Госпитализация Воспаление легких Лев Лещенко

Зеленский думает, как оставить людей дома в праздник Пасхи
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями
Новости
В Сумской области умерла заболевшая коронавирусом женщина, - облгосадминистрация 22:14
В Херсонской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - губернатор Гусев 22:10
У трети больных COVID-19 не проявляются симптомы 22:00
Коронавирус. Фото: freepik
Люди воспринимают маски как талисман. Супрун рассказала, нужно ли надевать маску, выходя на улицу 21:47
Певца Льва Лещенко и его жену госпитализировали с воспалением легких 21:34
больше новостей
Для пенсионеров "АТБ" ввел спецчасы. Когда в супермаркеты будут пускать только пожилых людей 05:45
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае 05:46
Цены на продукты подскочили. На сколько подорожали товары первой необходимости в "АТБ" 05:45
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Бывшая "Мисс Италия" и звезда кино умерла от коронавируса, – СМИ 11:56
больше новостей
Борис Патон покидает пост президента НАНУ 23:07
В Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует 09:30
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн 19:47
"АТБ" вводит специальные часы для обслуживания пенсионеров 11:11
Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский 11:31
больше новостей
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok