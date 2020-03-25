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25 марта 2020, среда, 16:45 154
Мир 2020-03-25T17:01:49+02:00
Українські Новини
Впервые в мире зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса, – СМИ

Впервые в мире зафиксирован случай заражения человека сразу двумя видами коронавируса, – СМИ

Елизавета Кесельман
Исландия, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Исландии, виды коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в Тернопольской области от коронавирусной инфекции зафиксировали смерть, в Исландии мужчина прошел тест на коронавирус, который показал, что он болен сразу двумя разновидностями SARS-CoV-2. Об этом передает издание New York Post.

Отмечается, что это первый случай в мире, когда человек заразился сразу двумя видами коронавируса.

Как передает ведомство, данный случай является прямым доказательством того, что коронавирус в ходе эпидемии способен мутировать.

По мнению медиков, обнаруженный новый штамм в Исландии передается от человека к человеку.

"Мы нашли человека, который перенес два типа вируса - в одном случае вирус имел специфическую мутацию, а в другом - нет", - пояснил генеральный директор биофармацевтической компании deCODE Керри Стивенсон.

Это может быть мутация оригинального вируса, который впервые появился в Ухане, но гораздо вирулентная, чем немутировавшая. Стивенсон считает, что мутации, обнаруженные в исландском образце, не были идентифицированы больше нигде.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом по всему миру по последним данным заразилось 400 тысяч человек. 

Тем временем, в Украине карантин продлили до 24 апреля. 

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