МОН проведет брифинг об изменениях учебного процесса и переноса ВНО из-за карантина

Сегодня, 26 марта, и.о. министра образования Любомира Мандзий проведет брифинг касательно окончания учебного года, работы школ в период карантина и проведения ВНО, которое перенесли, и вступительной кампании-2020. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Так, сообщается, что Мандзий также ответит на вопросы во время онлайн-трансляции на нашем Facebook-странице.

"Все желающие смогут присоединиться к просмотру и задать свои вопросы через специальную гугл-форму", - говорится в сообщении.

Как сообщила депутат Ирина Совсун в эфире "24 канала", обучение в школах может быть продлено, потому что из-за карантина дети пропустили, как минимум, месяц учебного года.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования заявили, что несмотря на карантин, ВНО в Украине состоится.

Также в Киеве в некоторых магазинах выросли цены на товары первой необходимости.

А Кличко не знает, когда учебу в школах и университетах можно будет возобновить.

Киев с 12 марта приостановил учебный процесс.