Кличко не знает, когда учебу в школах и университетах можно будет возобновить

О сроках возобновления учебного процесса в образовательных учреждениях Киева, где по состоянию на сегодня заболели 28 человек, говорить пока рано.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

По его словам, карантин, который объявили в учреждениях образования Киева с 13 марта, был правильным решением.

"Как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали правильный шаг", — заявил Кличко.

По его словам, о возобновлении учебного процесса можно будет говорить, когда ситуация нормализуется.

"Мы делаем все возможное, чтобы школьники продолжили свою учебы дистанционно. Сегодня у учителей есть задания и учебные программы для школьников онлайн. Телеканал "Киев" транслирует телеуроки. Они пользуются большой популярностью. Видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, на странице телеканала "Киев" в Facebook", — сказал мэр.

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Как сообщали Україснькі Новини, в Киеве в некоторых магазинах выросли цены на товары первой необходимости.

Всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.