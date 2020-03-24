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24 марта 2020, вторник, 15:17 343
Общество 2020-03-24T15:25:03+02:00
Українські Новини
Несмотря на карантин, ВНО в Украине состоится, — Минобразования

Несмотря на карантин, ВНО в Украине состоится, — Минобразования

Кира Молчанова
Школа, ВНО, Карантин в школах Киева, ВНО-2020
Школа, парты. Фото: pixabay
Школа, парты. Фото: pixabay

Несмотря на то, что пока украинские школы находятся на карантине, а в Киеве ученики учатся по видеоурокам, Внешнее независимое оценивание в Украине в текущем году состоится. Об этом заявил замминистра образования Егор Стадный.

"В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. ВНО — это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую", — написал он в своем Facebook.

Стадный подчеркнул, что на этой неделе станут известны детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Он призвал выпускников готовиться к ВНО и не забывать о школьной программе.

Как сообщали Україснькі Новини, в Киеве в некоторых магазинах выросли цены на товары первой необходимости.

Всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

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