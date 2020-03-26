МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція

Сьогодні, 26 березня, в. о. міністра освіти Любомира Мандзій проведе брифінг щодо закінчення навчального року, роботи шкіл у період карантину та проведення ЗНО, яке перенесли, та вступної кампанії-2020. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Так, повідомляється, що Мандзій також відповість на запитання під час онлайн-трансляції на нашому Facebook-сторінці.

"Всі бажаючі зможуть приєднатися до перегляду і задати свої питання через спеціальну гугл-форму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила депутат Ірина Совсун в ефірі "24 каналу", навчання в школах може бути продовжено, тому що через карантин діти пропустили, як мінімум, місяць навчального року.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти заявили, що незважаючи на карантин, ЗНО в Україні відбудеться.

Також у Києві в деяких магазинах зросли ціни на товари першої необхідності.

А Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити.

Київ з 12 березня призупинив навчальний процес.