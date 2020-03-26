підписатися на розсилку
27.6 28.25
29.75 30.77
˟
26 березня 2020, четвер, 12:10 332
Суспільство 2020-03-26T14:45:03+02:00
Українські Новини
МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція

МОН проводить брифінг про зміни навчального процесу та перенесення ЗНО через карантин: онлайн-трансляція

Анна Рудык
Карантин, ЗНО, Міністерство освіти України, Карантин в Україні

Сьогодні, 26 березня, в. о. міністра освіти Любомира Мандзій проведе брифінг щодо закінчення навчального року, роботи шкіл у період карантину та проведення ЗНО, яке перенесли, та вступної кампанії-2020. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки України.

Так, повідомляється, що Мандзій також відповість на запитання під час онлайн-трансляції на нашому Facebook-сторінці.

"Всі бажаючі зможуть приєднатися до перегляду і задати свої питання через спеціальну гугл-форму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила депутат Ірина Совсун в ефірі "24 каналу", навчання в школах може бути продовжено, тому що через карантин діти пропустили, як мінімум, місяць навчального року.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти заявили, що незважаючи на карантин, ЗНО в Україні відбудеться.

Також у Києві в деяких магазинах зросли ціни на товари першої необхідності.

А Кличко не знає, коли навчання в школах і університетах можна буде відновити.

Київ з 12 березня призупинив навчальний процес.

Більше новин про: Карантин ЗНО Міністерство освіти України Карантин в Україні

У мережі з'явився калькулятор туалетного паперу на...
24 березня закінчується реєстрація абітурієнтів на...
Пробне ЗНО перенесли на початок квітня через каран...
Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд ...
В Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 1124 повідомлення про підозру, - МОЗ
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат
Новини
Студенти. Фото: pexels
Студенти будуть здавати іспити і заліки дистанційно, а ГОСы - у звичайному режимі 14:56
На журналіста напали під час зйомки сюжету про продаж медичних масок 14:49
Кабмін попередньо хоче збільшити дефіцит держбюджету майже до 8% 14:48
У Києві дезінфікують понад 11 тисяч багатоповерхівок, - Кличко 14:37
У російського артиста Льва Лещенка діагностували коронавірус, – ЗМІ 14:31
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Депутат "Слуги народу" виступив проти законопроєкту про банківську діяльність, - ЗМІ 10:35
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЛР через офіс Джека Ма, - Ярославський 11:31
більше новин
"Дарниця" готова виробляти препарати для боротьби з коронавірусом 08:31
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
Зареєстрованих випадків COVID-19 вже майже півмільйона. Дані коронавірусу на 26 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok