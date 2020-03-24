В Киеве взлетели цены на продукты первой необходимости. Кличко призвал вмешаться АМКУ

В Киеве после введения карантина подскочили цены не только на дезинфекторы, но и на продукты первой необходимости. Мэр столицы Виталий Кличко призвал владельцев сетей супермаркетов не повышать цены необоснованно. Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 24 марта.

Так, Кличко ответил на вопрос СМИ о том, будет ли реагировать столичная власть на резкое повышение цен.

"Мы понимаем, какой большой ажиотаж на сегодняшний день происходит в нашем городе и стране в связи с ограничительными мерами. Люди сегодня очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработка", - признал проблему Кличко.

Также он попросил Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию с резким повышением цен.

"Как городская власть мы не имеем возможности контролировать рынковые цены. Поэтому я хочу обратиться к антимонопольному комитету. Обязательно, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему и нужно вмешаться в эту ситуацию. Владельцев торговых сетей хочу призвать: не поднимайте цены необоснованно. Бизнес есть бизнес, а есть на самом деле мародерство. Сегодня тяжело всем и не нужно наживаться на людях в такое тяжелое время для страны", - отметил городской глава.

Как сообщали Українські Новини, компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания.

Также Киев ужесточит карантин, если ситуация ухудшится.