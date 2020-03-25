В Тернополе коронавирусом заболел стоматолог

Первый случай коронавируса зафиксирован в Тернополе в то время, как в области зафиксировали уже первую смерть от COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник пресс-службы мэрии Тернополя Марьяна Зварич.

"Выявлен первый случай у жителя Тернополя, который вернулся из-за границы", - сказала она.

По ее словам, тернополянин заболел коронавирусом после возвращения из Европы. Он находился в самоизоляции после возвращения в Тернополь и контактировал только с членами семьи. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, он проходит лечение.

Заболевший - стоматолог. В целом по Тернопольской области это 6 -й случай заболевания (один из них летальный).

Тем временем, в Кабмине напомнили номера телефонов, куда можно обратиться по всем вопросами, связанными с коронавирусом:

Телефоны горячей линии. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, 24 марта количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 29 до 113 человек.

Тем временем, в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.