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21 марта 2020, суббота, 12:28 37 Инфографика
Общество 2020-03-21T12:28:01+02:00
Українські Новини
Контактировал со многими людьми: под Тернополем коронавирусом заболел священник

Контактировал со многими людьми: под Тернополем коронавирусом заболел священник

Надежда Комендантова
Священник, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

Первым заболевшим коронавирусом нового типа в Тернопольской области, который был зафиксирован 20 марта, оказался 57-летний священник.

Об этом говорится в сообщении Тернопольской областной государственной администрации.

"В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель Залещиков в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что мужчина священнослужитель и у него большая семья.

Как сообщает telegram-канал Коронавирус. Экстренно, еще в воскресенье священнослужитель был на службе. Также у него большая семья.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине был зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом.

Ранее в Тернопольской области приостановили работу междугородних и пригородных маршруток.

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