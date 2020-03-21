Контактировал со многими людьми: под Тернополем коронавирусом заболел священник

Первым заболевшим коронавирусом нового типа в Тернопольской области, который был зафиксирован 20 марта, оказался 57-летний священник. Об этом говорится в сообщении Тернопольской областной государственной администрации. "В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель Залещиков в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция", - говорится в сообщении. Предварительно известно, что мужчина священнослужитель и у него большая семья. Как сообщает telegram-канал Коронавирус. Экстренно, еще в воскресенье священнослужитель был на службе. Также у него большая семья. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине был зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Ранее в Тернопольской области приостановили работу междугородних и пригородных маршруток.