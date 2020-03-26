Выплаты пенсий украинцам в марте выросли. Данные ПФУ

В то время, как с мая в Украине начнется индексация пенсий, во время которой пересчитают выплаты для 7 млн украинцев, также многим пенсионерам доплатят по 1 тыс. гривен из-за коронавируса, Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2020 года.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, на пенсии за март направлено 36,04 млрд грн. Таким образом, это немного больше, чем в феврале, когда было профинансировано 35,9 млрд грн.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

Тем временем, Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен.

А Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.