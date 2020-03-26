Виплати пенсій українцям у березні зросли. Дані ПФУ

В той час, як з травня в Україні розпочнеться індексація пенсій, під час якої перерахують виплати для 7 млн українців, також багатьом пенсіонерам доплатять за 1 тис. гривень за коронавіруса, Пенсійного фонду України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2020 року.

Про це повідомляє ПФУ в Facebook, передають Українські Новини.

За даними відомства, на пенсії за березень направлено 36,04 млрд грн. Таким чином, це трохи більше, ніж у лютому, коли було профінансовано 35,9 млрд грн.

Як повідомляли Українські Новини, у Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількості пенсіонерів.

Також у Мінсоцполітики повідомили, хто ще крім пенсіонерів отримає по 1 тис. гривень.

Тим часом, Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень.

А заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.