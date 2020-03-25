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25 марта 2020, среда, 05:46 8143
Общество 2020-03-25T07:42:27+02:00
Українські Новини
Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае

Индексация пенсий: сколько пенсионеров и какое повышение получат в мае

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд Украины, индексация пенсий
Деньги
Деньги

С мая в Украине начнется индексация пенсий, во время которой пересчитают выплаты для 7 млн украинцев, также многим пенсионерам доплатят по 1 тыс. гривен из-за коронавируса. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге, передают Українські Новини.

Так, Лазебная сообщила, что выплаты пенсионерам пересчитают на 11% для 7 млн граждан.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров", - сказала она.

Также, по словам Лазебной, с мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

Министр отметила, что индексация пенсий и дополнительные надбавки проводятся и начисляются автоматически, поэтому пенсионерам никуда обращаться дополнительно не потребуется.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.

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