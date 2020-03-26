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26 березня 2020, четвер, 08:04 81
Економіка 2020-03-26T10:30:02+02:00
Українські Новини
Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть субсидії під час карантину

Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть субсидії під час карантину

Ольга Фандорина
Субсидія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Субсидія під час карантину

Кабінет Міністрів збільшив на 50% соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій на час продовженого карантину.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо надавати додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг одержувачам житлових субсидій на період карантину шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодної та гарячої води, водовідведення у зв'язку з вимушеним постійним перебуванням будинку і збільшенням споживання відповідних послуг", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході засідання.

Члени Кабміну дану ініціативу підтримали.

Згідно з повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в його Telegram-каналі, субсидії для оплати ЖКП уряд збільшує в середньому на 300 гривень, а сам механізм має запрацювати після прийняття Верховною Радою закону про стабілізаційному фонді.

Крім цього, Кабмін підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Для цього такі громадяни повинні зареєструватися в службі зайнятості, що можливо зробити в режимі онлайн.

Постановою також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще 22 березня.

Раніше, 23 березня, Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

А в МОЗ кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних.

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Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть субсидії під час карантину
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