Надзвичайна ситуація: кому і на скільки піднімуть субсидії під час карантину

Кабінет Міністрів збільшив на 50% соціальні нормативи при нарахуванні житлових субсидій на час продовженого карантину.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо надавати додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг одержувачам житлових субсидій на період карантину шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодної та гарячої води, водовідведення у зв'язку з вимушеним постійним перебуванням будинку і збільшенням споживання відповідних послуг", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході засідання.

Члени Кабміну дану ініціативу підтримали.

Згідно з повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в його Telegram-каналі, субсидії для оплати ЖКП уряд збільшує в середньому на 300 гривень, а сам механізм має запрацювати після прийняття Верховною Радою закону про стабілізаційному фонді.

Крім цього, Кабмін підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Для цього такі громадяни повинні зареєструватися в службі зайнятості, що можливо зробити в режимі онлайн.

Постановою також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій.

Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще 22 березня.

Раніше, 23 березня, Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

А в МОЗ кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних.