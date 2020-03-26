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  • Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция
26 марта 2020, четверг, 12:00 639 Обновлено
Политика 2020-03-26T12:00:47+02:00
Українські Новини
Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Брифинг, Коронавирус, коронавирус в Киеве

В товремя, как в Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек, в четверг, 26 марта, проходит онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга, который начался в 12.00, проходит на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

Как сообщали Українські Новини,  количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 145, пять летальных, от коронавирусной болезни в мире умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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