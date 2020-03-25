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25 марта 2020, среда, 16:29 351 Инфографика
Общество 2020-03-25T16:45:02+02:00
Українські Новини
В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек

В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек

Таня Войтюк
Киев, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Вчера, 24 марта, в Киеве количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 31, а уже 25 марта лабораторно подтвердили еще три новых случая заболевания. 

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, все трое инфицированных - мужчины. Накануне они прибыли в столице из-за границы.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко.

Еще три новых случая зафиксировали в КиевеЕще три новых случая зафиксировали в Киеве

На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек.

Как не заболеть:

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • использовать антисептик;
  • терпмически обрабатывать продукты питания;
  • держать дистанцию;
  • использовать средства защиты в виде одноразовых перчаток.

Коронавирус: как не заболетьКоронавирус: как не заболеть

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц.

Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
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