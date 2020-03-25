В Киеве новая вспышка коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек

Вчера, 24 марта, в Киеве количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 31, а уже 25 марта лабораторно подтвердили еще три новых случая заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. По его словам, все трое инфицированных - мужчины. Накануне они прибыли в столице из-за границы. "Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко. Еще три новых случая зафиксировали в Киеве На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек. Как не заболеть: мыть руки; не трогать лицо; использовать антисептик; терпмически обрабатывать продукты питания; держать дистанцию; использовать средства защиты в виде одноразовых перчаток. Коронавирус: как не заболеть Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома. Также Кабмин разрешил принудительно обследовать людей с симптомами коронавируса и контактных лиц. Помимо этого Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.