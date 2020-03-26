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26 березня 2020, четвер, 12:00 25 Оновлено
Політика 2020-03-26T12:45:02+02:00
Українські Новини
Кличко дає екстрений брифінг щодо коронавірусу у Києві: онлайн-трансляція

Кличко дає екстрений брифінг щодо коронавірусу у Києві: онлайн-трансляція

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Брифінг, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві

В той час, як у Києві кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб, у четвер, 26 березня, проходить онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавирусной інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу, який розпочався о 12.00, проходить на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Також подивитися трансляцію можна на телеканалі "Київ".

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусом в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних, від коронавирусной хвороби у світі померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Всього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Також Кабмін дозволив примусово обстежувати людей з симптомами коронавіруса і контактних осіб.

Крім цього Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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