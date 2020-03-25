В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

В то время, как количество заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру достигло более 400 тысяч человек, в Индии в штате Уттар Прадеш в честь коронавируса. Об этом передает индийское издание Deccan Herald.

Отмечается, что девочку назвали Корона в честь борьбы с эпидемией.

По словам дяди новорожденной девочки, вирус, который распространился по всему земному шару, несомненно очень опасен, однако он сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек.

По его словам, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и власти.

"Этот малыш станет символом единства людей в борьбе с вирусом", — пояснил он.

Девочка родилась здоровой 22 марта и теперь готовится с мамой к выписке.

Как сообщали Українські Новини, в Мадриде полиция оштрафовала 77-летнего пенсионера, который несмотря на карантин, вышел на улицу на "охоту за покемонами".

Кроме того, ранее в Испании влюбленные поженились "в окне" из-за коронавируса.

Также английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон.

Тем временем, коронавирус диагностировали у 7-летней девочки в Волынской области.