В Британии украинцам, заблокированным из-за карантина, продлят визы

В Великобритании, где ранее заявили о выдаче виз всем желающим работать в стране, заявил об их дальнейшем продлении всем украинским гражданам, которые заблокированы в стране из-за карантина и пандемии коронавируса. Об этом заявило посольство Украины в Великобритании в своем Twitter.

Отмечается, что украинским гражданам, которые не могут вернуться из Веикобритании домой, срок визы будет продлен до 31 мая.

Скриншот: twitter/UkrEmbLondon

"По достигнутой договоренности с Британией те, кто оказался в такой ситуации должны прислать email в Хоум Офис CIH@homeoffice.gov.ru и ваши визы будут продлены до 31 мая", - сообщили в посольстве.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания по всей стране ввела жесткий карантин, запретив людям без надобности выходить из дома.

Также в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.

Тем временем США приостановили выдачу виз иностранным гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, по состоянию на утро 25 марта в мире насчитывается 422 989 случаев заражения коронавирусом.