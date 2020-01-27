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27 января 2020, понедельник, 17:48 88
Политика мира 2020-01-27T17:49:03+02:00
Українські Новини
После "брексита" Британия откроет въезд для всех желающих работать

После "брексита" Британия откроет въезд для всех желающих работать

Елизавета Кесельман
Британия, Брексит, Выход Британии из ЕС, Виза, Виза в Британию
Великобритания. Фото: elmundo.com.ua
Великобритания. Фото: elmundo.com.ua

Правительство Великобритании заявило, что с конца февраля все желающие получить рабочую визу, смогут без проблем проделать данную процедуру в ускоренном темпе. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что новая визовая система начнет действовать с 20 февраля под управлением Британского агентства по исследованиям и инновациям (UKRI), которое субсидирует государственные исследования, а не Хоум-оффиса, который обычно занимается визовыми вопросами. Это сделано для того, чтобы заявки быстро рассматривали специалисты, разбирающиеся в научных званиях и достижениях, а не сотрудники иммиграционных служб.

Число таких виз не будет ограничено, их смогут получить все желающие работать в Великобритании при наличии у них соответствующей квалификации.

Таким образом власти выполняют данное в прошлом году премьер-министром обещание превратить страну в "супермагнит для талантливых ученых".

При этом сами ученые не уверены в том, какую роль Британия будет играть в европейских исследовательских проектах после брексита.

"Британия гордится своей историей научных открытий, но чтобы сохранить лидерство и быть готовыми принять новые вызовы, которые бросает будущее, нам необходимо инвестировать в таланты и новейшие исследования, - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Исследователи из стран ЕС составляют около половины из 211 тыс. человек, которые работают в британских научно-исследовательских организациях.

До сих пор им не нужны были рабочие визы. Однако по окончании переходного периода брексита 31 декабря 2020 года свободное передвижение рабочей силы между Великобританией и странами ЕС должно закончиться. Правительство говорит, что к январю 2021 года оно введет основанную на баллах систему получения рабочих виз по австралийскому образцу.

Как сообщали Українські Новини, Королева Елизавета II поставила приоритетом вывести Великобританию из Евросоюза 31 января 2020 года.

Ранее десятки тысяч британцев вышли на митинги против выхода Великобритании из ЕС.

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