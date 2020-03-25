У Британії українцям, заблокованим через карантин, продовжать візи

У Великобританії, де раніше заявили про видачу віз усім бажаючим працювати в країні, заявив про подальше продовження візи всім українським громадянам, які заблоковані в країні через карантин та пандемію коронавіруса. Про це заявило посольство України у Великобританії в своєму Twitter. Наголошується, що українським громадянам, які не можуть повернутися з Великобританї додому, термін візи буде продовжено до 31 травня. Скріншот: twitter\/UkrEmbLondon "За досягнутою домовленістю з Британією ті, хто опинився в такій ситуації повинні надіслати email Хоум Офіс CIH@homeoffice.gov.ru і ваші візи будуть продовжені до 31 травня", - повідомили в посольстві. Як повідомляли Українські Новини, Великобританія по всій країні ввела жорсткий карантин, заборонивши людям без потреби виходити з дому. Також у Лондоні через коронавірус на карантин закрили 40 станцій метро. Тим часом США призупинили видачу віз іноземним громадянам у зв'язку з пандемією коронавірусу. Крім того, станом на ранок 25 березня у світі налічується 422 989 випадків зараження коронавірусом.