Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз

В то время, как Москва из-за нарушения правил самоизоляции депортирует граждан Китая, в США в связи с пандемией коронавируса приостановили выдачу виз. Об это говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

Отмечается, что обслуживание клиентов во всех посольствах и консульствах США будет остановлено с 20 марта. В то же время, обслуживание граждан Америки будет происходить в стандартном режиме.

"В связи со значительными мировыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает предоставление стандартных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для неотложных визовых запросов по уважительной причине, а также для граждан США будут делаться исключения.

Как сообщали Українські Новини, в Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина.

Кроме того, коронавирусной пневмонией заразился князь Монако, а также главный переговорщик ЕС по Brexit.