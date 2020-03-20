подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 19:22 66
Америка 2020-03-20T19:22:55+02:00
Українські Новини
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз

Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз

Елизавета Кесельман
США, Виза, выдача виз, Коронавирус в США
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun

В то время, как Москва из-за нарушения правил самоизоляции депортирует граждан Китая, в США в связи с пандемией коронавируса приостановили выдачу виз. Об это говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США.

Отмечается, что обслуживание клиентов во всех посольствах и консульствах США будет остановлено с 20 марта. В то же время, обслуживание граждан Америки будет происходить в стандартном режиме.

"В связи со значительными мировыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает предоставление стандартных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для неотложных визовых запросов по уважительной причине, а также для граждан США будут делаться исключения.

Как сообщали Українські Новини, в Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина.

Кроме того, коронавирусной пневмонией заразился князь Монако, а также главный переговорщик ЕС по Brexit.

Больше новостей о: США Виза выдача виз Коронавирус в США

В Украине провели 700 тестов на COVID-19. Это в 210 раз меньше, чем в Италии
В январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, - Госстат
Новости
Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба 19:40
Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях 19:25
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз 19:22
С октября 2019 от гриппа умерло 66 человек. За последнюю неделю - трое 19:18
Спасатели вывели на улицы Украины авто с громкоговорителями 18:56
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскритиковали клинику Пальчевского за тесты на Сovid-19 по 16 тыс. гривен 15:32
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
больше новостей
Комендантский час в Украине пока вводить не собираются, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok