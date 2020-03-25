підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 березня 2020, середа, 16:29 29
Суспільство 2020-03-25T17:56:21+02:00
Українські Новини
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб

У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

Вчора, 24 березня, в Києві кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 31, а вже 25 березня лабораторно підтвердили ще три нових випадки захворювання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

За його словами, всі троє інфікованих - чоловіки. Напередодні вони прибули до столиці з-за кордону.

"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років та 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.

Ще три нових випадки зафіксували в КиєвіЩе три нових випадки зафіксували в Києві

Наразі в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 осіб.

Як не захворіти:

  • мити руки;
  • не чіпати обличчя;
  • використовувати антисептик;
  • терпмически обробляти продукти харчування;
  • тримати дистанцію;
  • використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Коронавірус: як не захворітиКоронавірус: як не захворіти

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія обігнала Китай смертей від COVID-19: за добу загинули більше 700 осіб.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в українців коронавірус в Києві

У Нідерландах зупинили поширення коронавірусу...
Дніпро зупиняє рух громадського транспорту через к...
Кличко спростував інформацію про прийом хворих на ...
У Києві підтвердили три випадки інфікування корона...
Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома"
Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями
Новини
Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома" 17:54
Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон 17:45
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людина, - МОЗ 17:38
Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень 17:33
У Британії українцям, заблокованим через карантин, продовжать візи 17:20
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента 08:21
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok