У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб

Вчора, 24 березня, в Києві кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 31, а вже 25 березня лабораторно підтвердили ще три нових випадки захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram. За його словами, всі троє інфікованих - чоловіки. Напередодні вони прибули до столиці з-за кордону. "Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років та 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко. Ще три нових випадки зафіксували в Києві Наразі в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 осіб. Як не захворіти: мити руки; не чіпати обличчя; використовувати антисептик; терпмически обробляти продукти харчування; тримати дистанцію; використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок. Коронавірус: як не захворіти Як повідомляли Українські Новини, Іспанія обігнала Китай смертей від COVID-19: за добу загинули більше 700 осіб.