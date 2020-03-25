У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб

Вчора, 24 березня, в Києві кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 31, а вже 25 березня лабораторно підтвердили ще три нових випадки захворювання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

За його словами, всі троє інфікованих - чоловіки. Напередодні вони прибули до столиці з-за кордону.

"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років та 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.

Ще три нових випадки зафіксували в Києві

Наразі в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 осіб.

Як не захворіти:

мити руки;

не чіпати обличчя;

використовувати антисептик;

терпмически обробляти продукти харчування;

тримати дистанцію;

використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Коронавірус: як не захворіти

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