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25 марта 2020, среда, 15:55 251
Силовые структуры 2020-03-25T15:56:07+02:00
Українські Новини
Дело Гандзюк. Против подозреваемого Левина продлили расследование

Дело Гандзюк. Против подозреваемого Левина продлили расследование

Валерия Драгомирова
Расследование, Дело Гандзюк, Алексей Левин, Офис Генпрокурора
Алексей Левин. Фото: Gramofona.com
Алексей Левин. Фото: Gramofona.com

Печерский районный суд Киева продлил до 29 июля срок расследования дела против Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис генпрокурора.

Решение принято в среду.

Таким образом, суд продлил в целом срок расследования дела до 12 месяцев.
В ближайшее время Офис генпрокурора обратится в суд с просьбой продлить срок ареста Левина.

Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Апелляционный суд Болгарии разрешил экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина. 21 февраля областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. Суд арестовал Левина на 40 суток в Болгарии. А 16 марта Болгария экстрадировала Левина.

Москаленко разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.

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