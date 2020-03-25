Дело Гандзюк. Против подозреваемого Левина продлили расследование

Печерский районный суд Киева продлил до 29 июля срок расследования дела против Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис генпрокурора.



Решение принято в среду.



Таким образом, суд продлил в целом срок расследования дела до 12 месяцев.

В ближайшее время Офис генпрокурора обратится в суд с просьбой продлить срок ареста Левина.



Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Апелляционный суд Болгарии разрешил экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина. 21 февраля областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. Суд арестовал Левина на 40 суток в Болгарии. А 16 марта Болгария экстрадировала Левина.

Москаленко разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк.

6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.

20 января Офис генпрокурора и СБУ провели ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк.