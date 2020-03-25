МАУ и SkyUp вернут украинцев из-за границы: из каких городов заберут туристов

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp намерены выполнить 63 рейса для возвращения украинцев из-за границы до апреля, а тем временем права авиапассажиров, рейсы которых были отменены из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом COVID-19, объяснила Еврокомиссия..

Об этом говорится в сообщениях компаний, передают Українськi Новини.

"Рейсы будут происходить по согласованию с государственными институтами - Госавиаслужбой Украины, Министерством инфраструктуры, Кабинетом Министров", - сказано в сообщении SkyUp.

В МАУ отметили ,что авиакомпания организовала специальные рейсы в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину.

SkyUp с 25 по 31 марта планирует выполнить 50 международных рейсов с прилетом в Киев.

Так, 25 марта SkyUp заберет украинцев из Праги, Еревана, Парижа (аэропорт Бове), Тенерифе, Берлина, Малаги, Гамбурга, Стамбула, Хельсинки, Копенгагена, Мюнхена, Дохи, Дели, Варшавы, 26 марта - из Праги, Дюссельдорфа, Франкфурта, Лондона, Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Стамбула, Тель-Авива, Ларнаки, Парижа, Алматы, 27 марта - из Праги, Анталии, Берлина, Франкфурта, Стокгольма, Таллина, Парижа, Стамбула, Лондона, Варшавы, Тель-Авива, Вильнюса, 28 марта - из Праги, Парижа, Берлина, Дюссельдорфа, Анталии, Лондона, Вильнюса, 29 марта - из Праги, 29 марта - из Цюриха, Берлина и 31 марта - из Гамбурга.

Согласно сообщению МАУ, пройти регистрацию и получить посадочный талон на указанные рейсы пассажиры могут бесплатно в аэропорту вылета.

25 марта МАУ выполнит рейс из Амстердама, 26 марта - из Брюсселя, Амстердама, Берлина, Торонто, Дубая, 27 марта - из Брюсселя, Лондона, Парижа, Франкфурта, 28 марта - из Дубая, Нью-Йорка, 29 марта - из Бангкока.

Как сообщали Українськi Новини, 30 тыс. украинцев вернулись в Украину, еще столько же ждут своей очереди.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Также 18 марта 57 авиарейсов вернули в Украину более 11 тысяч граждан.