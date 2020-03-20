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20 марта 2020, пятница, 22:46 320
Кабмин 2020-03-20T23:35:21+02:00
Українські Новини
30 тыс. украинцев вернулись в Украину, еще столько же ждут своей очереди

30 тыс. украинцев вернулись в Украину, еще столько же ждут своей очереди

Елена Новикова
закрытие границы, Дмитрий Кулеба, Министерство иностранных дел Украины, Эвакуация украинцев
Поезд. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Поезд. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Около 30 тыс. украинцев уже вернулись в Украину, еще 30 тыс. ожидают возвращения. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на телеканале "Интер", передают Українськi Новини.

"Уже почти 30 тыс. вернулись в Украину и еще около 30 тыс. наших граждан ожидают возвращения. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы они не просто вернулись, а чтобы это происходило безопасно и проводились необходимые меры контроля", - сказал Кулеба.

Он отметил, что дипломаты ежедневно решают много проблемных вопросов для возвращения украинцев.

Так сегодня, по его словам, было найдено решение для возвращения украинцев из Шри-Ланки, также решались вопросы украинцев, пребывающих в Перу и на Бали.

Кулеба заверил, что дипкорпус ищет решения, которые бы позволили всем украинцам оказаться в безопасности, а для тех, кто захочет вернуться в Украину, чтобы они имели такую возможность.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Также 18 марта 57 авиарейсов вернули в Украину более 11 тысяч граждан.

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