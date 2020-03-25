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  • МАУ і SkyUp повернуть українців з-за кордону: з яких міст заберуть туристів
25 березня 2020, середа, 14:45 16
Економіка 2020-03-25T15:45:02+02:00
Українські Новини
МАУ і SkyUp повернуть українців з-за кордону: з яких міст заберуть туристів

МАУ і SkyUp повернуть українців з-за кордону: з яких міст заберуть туристів

Ольга Фандорина
SkyUp, SkyUp Airlines, Авіарейс, Повернення українців
Літак Boeing.Фото: boeing.com
Літак Boeing.Фото: boeing.com

Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp намір виконати 63 рейсу для повернення українців з-за кордону до квітня, а тим часом права авіапасажирів, рейси яких були скасовані через обмежень, пов'язаних з боротьбою з коронавірусом COVID-19 пояснила Єврокомісія.

Про це йдеться в повідомленнях компаній, передають Українські Новини.

"Рейси будуть відбуватися за погодженням з державними інститутами - Державіаслужбою України, Міністерством інфраструктури, Кабінетом Міністрів", - сказано в повідомленні SkyUp.

В МАУ зазначили ,що авіакомпанія організувала спеціальні рейси в Київ для громадян України, а також для нерезидентів, які мають право в'їзду в Україну.

SkyUp з 25 по 31 березня планує виконати 50 міжнародних рейсів з прильотом до Києва.

Так, 25 березня SkyUp забере українців з Праги, Єревана, Парижа (аеропорт Бове), Тенеріфе, Берліна, Малаги, Гамбурга, Стамбула, Гельсінкі, Копенгагена, Мюнхена, Дохи, Делі, Варшави, 26 березня - з Праги, Дюссельдорфа, Франкфурта, Лондона, Берліна, Гамбурга, Мюнхена, Стамбула, Тель-Авіва, Ларнаки, Парижа, Алмати, 27 березня - з Праги, Анталії, Берліна, Франкфурта, Стокгольма, Талліна, Парижа, Стамбула, Лондона, Варшави, Тель-Авіва, Вільнюса, 28 березня - з Праги, Парижа, Берліна, Дюссельдорфа, Анталії, Лондона, Вільнюса, 29 березня - з Праги, 29 березня - з Цюріха, Берліна і 31 березня - з Гамбурга.

Згідно з повідомленням МАУ, пройти реєстрацію і отримати посадковий талон на зазначені рейси пасажири можуть безкоштовно в аеропорту вильоту.

25 березня МАУ виконає рейс з Амстердама, 26 березня - з Брюсселя, Амстердама, Берліна, Торонто, Дубая, 27 березня - з Брюсселя, Лондона, Парижа, Франкфурта, 28 березня - з Дубая, Нью-Йорка, 29 березня - з Бангкока.

Як повідомляли Українські Новини, 30 тис. українців повернулися в Україну, ще стільки ж чекають своєї черги.

17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.

Також 18 березня 57 авіарейсів повернули в Україну більше 11 тисяч громадян.

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