Сегодня 57 авиарейсов вернут домой больше 11 тыс. украинцев, - Зеленский

В то время, как МАУ приостановила международные рейсы, 57 авиарейсов возвращают на территорию страны 11,5 тыс. украинцев из-за рубежа в среду. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини. "Сегодня выполняются 57 рейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев", - сказал он. Он сообщил, что самолеты доставляют в Украину граждан, застрявших на территории Австрии и Шри-Ланки. В 13:30 вылетел рейс из Вены (Австрия), часть украинцев, пребывающих на Шри-Ланке тоже прилетела. Остальные прибудут домой до конца дня. Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим. Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации. Также мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса. Ранее Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.