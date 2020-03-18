Сегодня 57 авиарейсов вернут домой больше 11 тыс. украинцев, - Зеленский

В то время, как МАУ приостановила международные рейсы, 57 авиарейсов возвращают на территорию страны 11,5 тыс. украинцев из-за рубежа в среду.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сегодня выполняются 57 рейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев", - сказал он.

Он сообщил, что самолеты доставляют в Украину граждан, застрявших на территории Австрии и Шри-Ланки.

В 13:30 вылетел рейс из Вены (Австрия), часть украинцев, пребывающих на Шри-Ланке тоже прилетела.

Остальные прибудут домой до конца дня.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим.

Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации.

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Ранее Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.