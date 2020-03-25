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25 марта 2020, среда, 14:10 553
Силовые структуры 2020-03-25T14:13:20+02:00
Українські Новини
Убийство Старицкого: Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве

Убийство Старицкого: Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве

Елизавета Драбкина
Умышленное убийство, Леонид Кожара, Сергей Старицкий
Леонид Кожара. Фото: Апостроф
Леонид Кожара. Фото: Апостроф

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме", - написал он.

Геращенко отметил, что на данный момент его доставляют в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, полиция провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

2 марта полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в Чайках Киевской области из-за отсутствия экс-министра и его супруги дома.

Ранее полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого.

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