Вбивство Старицького: Кожара затриманий за підозрою в умисному вбивстві

Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві громадянина у власному домі", - написав він.

Геращенко зазначив, що на даний момент його доставляють в суд для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького.

2 березня поліція не провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари в Чайках Київської області через відсутність екс-міністра і його дружини вдома.

Раніше поліція перекваліфікувала з самогубства на умисне вбивство справу за фактом смерті Старицького.