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25 березня 2020, середа, 14:10 48
Силові структури 2020-03-25T14:15:06+02:00
Українські Новини
Вбивство Старицького: Кожара затриманий за підозрою в умисному вбивстві

Вбивство Старицького: Кожара затриманий за підозрою в умисному вбивстві

Елизавета Драбкина
Леонид Кожара, Умисне вбивство, Сергій Старицький
Леонід Кожара. Фото: Апостроф
Леонід Кожара. Фото: Апостроф

Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві громадянина у власному домі", - написав він.

Геращенко зазначив, що на даний момент його доставляють в суд для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького.

2 березня поліція не провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари в Чайках Київської області через відсутність екс-міністра і його дружини вдома.

Раніше поліція перекваліфікувала з самогубства на умисне вбивство справу за фактом смерті Старицького.

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