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22 февраля 2020, суббота, 19:50 154
Силовые структуры 2020-02-22T20:00:44+02:00
Українські Новини
Смерть гендиректора Atlantic Group под Киевом полиция расследует как умышленное убийство

Смерть гендиректора Atlantic Group под Киевом полиция расследует как умышленное убийство

Ярина Вацяк
Самоубийство, Убийство, Сергей Старицкий
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор

Полиция Киевской области начала расследование по факту возможного самоубийства генерального директора рекламного агентства Atlantic Group Сергея Старицкого в селе Чайки Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления Национальной полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам", - говорится в нем.

Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, с дополнительной отметкой "самоубийство".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Согласно данным украинских СМИ, погибший -  основатель рекламного агентства Atlantic Group Сергей Старицкий, он совершил самоубийство в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

Согласно сообщению на странице в социальной сети Facebook Atlantic Group, вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий.

В сообщении говорится, что в 1992 году Старицкий стал соучредителем Atlantic Group, в его профессиональном активе также руководство телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

 

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