Смерть гендиректора Atlantic Group под Киевом полиция расследует как умышленное убийство

Полиция Киевской области начала расследование по факту возможного самоубийства генерального директора рекламного агентства Atlantic Group Сергея Старицкого в селе Чайки Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления Национальной полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам", - говорится в нем.

Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, с дополнительной отметкой "самоубийство".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Согласно данным украинских СМИ, погибший - основатель рекламного агентства Atlantic Group Сергей Старицкий, он совершил самоубийство в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

Согласно сообщению на странице в социальной сети Facebook Atlantic Group, вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий.

В сообщении говорится, что в 1992 году Старицкий стал соучредителем Atlantic Group, в его профессиональном активе также руководство телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.