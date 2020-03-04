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04 марта 2020, среда, 19:21 135
Силовые структуры 2020-03-04T19:21:19+02:00
Українські Новини
В деле об убийстве Старицкого провели следственный эксперимент

В деле об убийстве Старицкого провели следственный эксперимент

Ольга Фандорина
Следователь, Леонид Кожара, Следственный эксперимент, Сергей Старицкий
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор
Дом Кожары под Киевом. Фото Информатор

Полиция провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини.

В среду на основании постановления следственного судьи от 3 марта следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции предоставил разрешение на вход в дом Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

По приезду на место следователь зачитал содержание постановления всем присутствующим.

Со стороны защитников Кожары следователю заявили ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом для следственного эксперимента, мотивируя это тем, что в постановлении не были указаны представители потерпевших.

Следователь ходатайство отклонил и сообщил всем присутствующим о том, что привлек представителей потерпевших к участию.

Однако, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары Александр Шира, и представитель охраны ГСО физически препятствовали участию представителей потерпевших.

"Вышеуказанные действия защитников Кожары не смогли сорвать проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент состоялся", - сообщает юридическая компания.

По данному факту представители потерпевших написали заявление о совершении уголовного преступления по ч. 1 и 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса в отношении адвоката и охранника.

Как сообщали Українськi Новини, 2 марта полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в Чайках Киевской области из-за отсутствия экс-министра и его супруги дома.

Как сообщали Українськi Новини, полиция проверяет возможную причастность Кожары к убийству Старицкого.

Ранее полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого.

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