В деле об убийстве Старицкого провели следственный эксперимент

Полиция провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого. Об этом говорится в сообщении юридической компании "Миллер", передают Українськi Новини. В среду на основании постановления следственного судьи от 3 марта следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции предоставил разрешение на вход в дом Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. По приезду на место следователь зачитал содержание постановления всем присутствующим. Со стороны защитников Кожары следователю заявили ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом для следственного эксперимента, мотивируя это тем, что в постановлении не были указаны представители потерпевших. Следователь ходатайство отклонил и сообщил всем присутствующим о том, что привлек представителей потерпевших к участию. Однако, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары Александр Шира, и представитель охраны ГСО физически препятствовали участию представителей потерпевших. "Вышеуказанные действия защитников Кожары не смогли сорвать проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент состоялся", - сообщает юридическая компания. По данному факту представители потерпевших написали заявление о совершении уголовного преступления по ч. 1 и 2 ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица) Уголовного кодекса в отношении адвоката и охранника. Как сообщали Українськi Новини, 2 марта полиция не провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в Чайках Киевской области из-за отсутствия экс-министра и его супруги дома. Как сообщали Українськi Новини, полиция проверяет возможную причастность Кожары к убийству Старицкого. Ранее полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого.