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22 февраля 2020, суббота, 08:45 26
Происшествия 2020-02-22T08:45:53+02:00
Українські Новини
Под Киевом в доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина

Под Киевом в доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина

Надежда Комендантова
Самоубийство, Леонид Кожара, Сергей Старицкий, Стрельба

В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина. При каких обстоятельствах это случилось, неизвестно.

О происшествии стало известно около 22:00. Об этом сообщает Информатор.

На месте работали правоохранители, но они отказались комментировать ситуацию. За происходящим наблюдали несколько жителей соседних домов, которые подтвердили, что в этом доме проживает семья Кожары. Других подробностей они не знают.

Дом Кожары под Киевом. Фото ИнформаторДом Кожары под Киевом. Фото Информатор

При этом около дома собрались несколько человек в костюмах и с очень деловым видом, которые подошли к нам и предупредили, что их снимать категорически запрещено, та же ситуация повторилась, когда мы запускали стрим. Стоит отметить, что Кожары среди этих мужчин не было, а по дому напугано бегала женщина, которая, увидев съемочную группу Информатора, стала бегать по комнатам дома с панорамными окнами и выключать свет.

ЧП произошло вечером в пятницу. Фото ИнформаторЧП произошло вечером в пятницу. Фото Информатор

Как сообщает в своем Telegram-канале политик Игорь Мосийчук, погибшим оказался Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, бывший директор ООО "Спорт медиа проект". Он якобы был пьян и застрелился из пистолета Jericho, который зарегистрирован на Кожару. На сайте YouControl указано, что компания "Спорт медиа проект" занималась изданием журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. В сети же информации о Старицком не слишком много, лишь статьи о его работе в агенстве Atlantic Group и слухи о назначении на должность на телеканале "Интер", но все это датируется 2006 годом, а более свежих новостей о мужчине нет. Важно отметить, что на месте происшествия в селе Чайки личность погибшего нам не озвучили.

Старицкий Сергей ГеннадиевичСтарицкий Сергей Геннадиевич

Что касается владельца дома, в котором произошел трагический случай, Леонид Александрович Кожара — украинский политический и государственный деятель, дипломат. Депутат Верховной рады Украины нескольких созывов — член Партии регионов Украины. Министр иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС. На данный момент является заместителем главы партии "Социалисты".

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