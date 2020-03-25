В Киеве за день 3 новых случая коронавируса, протестированы 1,5 тыс. человек, - Кличко

Вчера, 24 марта, в Киеве количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 31. Об этом во время брифинга сегодня, 25 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что вчера от лабораторий были получены три новых положительных теста на коронавирус.

"Вчера вечером мы получили от госучреждения Киевский лабораторный центр МОЗ еще три подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевляне. Все трое - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один 50-летний киевлянин, который вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами на ОРВИ. 21 больной в больнице, 10 - лечатся дома, на самоизоляции", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что из госпитализированных 20 киевлян получают помощь в Александровской больнице, 1 - в городской больнице №4.

Также Кличко отметил, что Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины проверяет сейчас на коронавирус более 30 образцов. На сегодняшний день протестированы 1355 киевлян, экспресс-тестами и лабораторными обследованиями.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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