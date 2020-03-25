Днепр останавливает движение общественного транспорта из-за коронавируса

С 26 марта в Днипре будут остановлены пассажирские перевозки, а транспорт переведут в спецрежим из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал городской глава Борис Филатов.

Так, мэр назвал эту меру болезненной, но вынужденной.

"Так сделали уже многие города в Украине. Знайте, что мне проще терпеть проклятия людей, чем их потом хоронить сотнями", - написал Филатов.

Также городской голова Днепра призвал депутатов набраться мужества и прийти на сессию городского совета, где пройдет голосование за изменение в регламент.

"На передовой борьбы с эпидемией медики и полицейские, спасатели и сотрудники энергетических компаний. Вы (депутаты, - ред.) - вне зоны риска", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке приостановили работу общественного транспорта из-за коронавируса.

Ранее Киевская область ввела режим чрезвычайной ситуации и приостановила работу междугородних и межобластных маршруток.