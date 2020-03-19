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19 марта 2020, четверг, 15:43 21
Транспорт 2020-03-19T15:54:36+02:00
Українські Новини
В Луцке приостановили работу общественного транспорта из-за коронавируса

В Луцке приостановили работу общественного транспорта из-за коронавируса

Елена Новикова
Транспорт, Карантин, Коронавирус, Общественный транспорт, Работа транспорта, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин в Луцке
Общественный транспорт. Фото: lun.ua
Общественный транспорт. Фото: lun.ua

Луцкий городской совет полностью прекратил работу общественного транспорта на период карантина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луцкого горсовета, передают Українськi Новини.

"С 19 марта 2020 в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа ограничена работа общественного транспорта. Такое решение принял сегодня исполнительный комитет горсовета. Запрет будет действовать до завершения карантина", - говорится в нем.

Первый заместитель мэра Луцка Григорий Недопад рассказал о процессе организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета.

Согласно сообщению, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Как защитить себя от коронавируса:

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

  1. Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ.
  2. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  3. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  4. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  5. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как сообщали Українськi Новини, в Луцке и других городах Украины можно заказать доставку лекарств на дом.

Ранее сообщалось о том, что Киевская область ввела режим чрезвычайной ситуации и приостановила работу междугородних и межобластных маршруток.

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