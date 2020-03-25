Дніпро зупиняє рух громадського транспорту через коронавірус

З 26 березня в Дніпрі будуть зупинені пасажирські перевезення, а транспорт переведуть у спецрежим через карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міський голова Борис Філатов.

Так, мер назвав цю міру болючою, але вимушеною.

"Так зробили вже багато міст в Україні. Знайте, що мені простіше терпіти прокльони людей, ніж їх потім ховати сотнями", - написав Філатов.

Також міський голова Дніпра закликав депутатів набратися мужності і прийти на сесію міської ради, де пройде голосування за зміни до регламенту.

"На передовій боротьби з епідемією медики і поліцейські, рятувальники і співробітники енергетичних компаній. Ви (депутати, - ред.) - поза зоною ризику", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Луцьку призупинили роботу громадського транспорту через коронавірус.

Раніше Київська область ввела режим надзвичайної ситуації і призупинила роботу міжміських і міжобласних маршрутів.