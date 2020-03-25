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25 марта 2020, среда, 10:35 505
Общество 2020-03-25T10:35:25+02:00
Українські Новини
Власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус

Власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирус

Ольга Фандорина
Ирпень, Коронавирус, самоизоляция, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Киевской области

Коммунальные службы Ирпеня Киевской области 24 марта провели дезинфекцию в доме по улице Тургеневской, 50а, где проживает беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Первый заместитель городского головы Александр Маркушин выложил в Facebook видео, на котором полицейские через громкоговоритель призывают жильцов не выходить из квартир.

Власти города призвали всех, кто проживает в многоэтажке, самоизолироваться. Волонтеры готовы обеспечить нуждающихся лекарствами и продуктами, подчеркнул Маркушин.

Он также написал, что 20 марта экспресс-тест женщины дал негативный результат, однако исследование с помощью тест-системы подтвердило у нее заболевание COVID-19. Заболевшую отправили в больницу, где анализы будут взяты еще раз, добавил заммэра.

Объявление в лифте дома, где живет заболевшаяОбъявление в лифте дома, где живет заболевшая

Также журналист Михайлина Скорик сообщает, что девушка заразилась от родственницы, побывавшей за границей и также сообщает, что инфекционное отделение Ирпенской городской больницы в Буче не готово принимать ни одного пациента, так каак там ремонт. При этом не позаботились, чтобы сделать временное инфекционное, например, в кардиологии, расположенной на первом этаже больницы и имеющей отдельный вход.

Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Кроме того, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

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