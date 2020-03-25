Влада Ірпеня "самоізолювали" багатоповерхівку, де у вагітної підтвердили коронавірус

Комунальні служби Ірпеня Київської області 24 березня провели дезінфекцію в будинку по вулиці Тургенєвській, 50а, де проживає вагітна жінка, у якої діагностували коронавірус. Перший заступник міського голови Олександр Маркушин виклав у Facebook відео, на якому поліцейські через гучномовець закликають мешканців не виходити з квартир.

Влада міста закликали всіх, хто проживає у багатоповерхівці, самоізолюватися. Волонтери готові забезпечити нужденних ліками і продуктами, підкреслив Маркушин.

Він також написав, що 20 березня експрес-тест жінки дав негативний результат, однак дослідження з допомогою тест-системи підтвердило у неї захворювання COVID-19. Захворілу відправили в лікарню, де аналізи будуть взяті ще раз, додав заступник мера.

Оголошення в ліфті будинку, де живе хвора

Також журналіст Михайлина Скорик повідомляє, що дівчина заразилася від родички, яка побувала за кордоном і також повідомляє, що інфекційне відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі не готове приймати жодного пацієнта, так як там ремонт. При цьому не подбали, щоб зробити тимчасове інфекційне, наприклад, у кардіології, розташованій на першому поверсі лікарні і що має окремий вхід.

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Крім того, хворих COVID-19 було б менше, якби жорсткі карантинні заходи в Китаї застосували раніше.