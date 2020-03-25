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25 марта 2020, среда, 10:00 2845
Кабмин 2020-03-25T10:00:35+02:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Правительство, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 25 марта. Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

При этом информация о видеотрансляции заседания или брифинге по его итогам отсутствует на сайте правительства.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Верховной Рады Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") заявляют, что министр здравоохранения Илья Емец, который призывал депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения, намерен подать в отставку.

Также Кабмин обещает помочь бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса. Шмыгаль обратился к работодателям, занимающимся бизнесом, от которого не зависит жизнедеятельность города, поселка или села, с призывом перейти на дистанционный режим работы или приостановить деятельность, и подчеркнул, что это временная мера.

Ранее суд получил иск об отмене распоряжения Кабмина о временном закрытии границ.

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