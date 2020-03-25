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25 березня 2020, середа, 10:00 18
Кабмін 2020-03-25T11:45:04+02:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 25 березня. Про це свідчить порядок денний засідання на сайті уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

При цьому інформація про відеотрансляції засідання або брифінгу за його підсумками відсутній на сайті уряду.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Верховної Ради Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявляють, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який закликав депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану, має намір подати у відставку.

Також Кабмін обіцяє допомогти бізнесу і людям, які втратять роботу через коронавірус. Шмигаль звернувся до роботодавців, які займаються бізнесом, від якого не залежить життєдіяльність міста, селища або села, із закликом перейти на дистанційний режим роботи або призупинити діяльність, і підкреслив, що це тимчасова міра.

Раніше суд отримав позов про скасування розпорядження Кабміну про тимчасове закриття кордонів.

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