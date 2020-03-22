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22 марта 2020, воскресенье, 22:22 1082
Кабмин 2020-03-22T22:30:27+02:00
Українські Новини
Кабмин обещает помочь бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса

Кабмин обещает помочь бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Кабмин, Бизнес, Коронавирус, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Кабинет Министров разрабатывает программу поддержки бизнеса и людей, которые потеряют работу из-за распространения коронавируса в то же время, за увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения Covid-19. Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику. Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу", - сказал он.

Шмыгаль обратился к работодателям, занимающихся бизнесом, от которого не зависит жизнедеятельность города, поселка или села, с призывом перейти на дистанционный режим работы или приостановить деятельность, и подчеркнул, что это временная мера.

"Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать об экономических последствиях. Сегодня мы формирует стабилизационный фонд государства для того, чтобы поддержать бизнес, поддержать людей, поддержать органы местного самоуправления", - сказал он.

Шмыгаль выразил уверенность, что Украина преодолеет коронавирус, и отметил, что на данный момент уже встал вопрос, как страна будет жить после этого.

"Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса", - добавил премьер-министр.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса туризм в Украине понесет серьезные убытки.

Тем временем, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

 

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