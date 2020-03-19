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19 марта 2020, четверг, 17:45 26
Судебная власть 2020-03-19T17:46:16+02:00
Українські Новини
Суд получил иск об отмене распоряжения Кабмина о временном закрытии границ

Суд получил иск об отмене распоряжения Кабмина о временном закрытии границ

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, карантин в Украине, Закрытие границ
Закрытие границ Украины
Закрытие границ Украины

Окружной административный суд города Киева получил иск об отмене распоряжения Кабинета Министров о временном закрытии государственных границ до 3 апреля из-за карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения правительства в части, касающейся временного с 17 марта по 3 апреля 2020 года закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения", - сказано в нем.

В частности, речь идет о п. 1 распоряжения Кабмина от 14 марта №287-р о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

На данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине рассказали, как украинцам пересечь границу с Крымом.

Также сообщалось о том, что 107 пунктов пропуска из действующих 230 приостановят работу на время карантина в Украине.

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