Во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости

В то время, как в столице за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, 85% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), выходят из дому только в случае крайней необходимости во время карантина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, каких мер по борьбе с коронавирусом они придерживаются.

Так, выходят из дому только в случае крайней необходимости, например, в магазин, 85% опрошенных: 39% всегда придерживаются данной рекомендации, 46% - часто придерживаются, 10,3% - редко и 4,7% - не придерживаются вообще.

Всегда надевают маску в общественных местах 22,8% опрошенных, часто - 24,2%, редко - 15,7%, не надевают маску, считая ненужным - 14,3%, не надевают из-за нехватки масок - 23%.

53,1% респондентов ответили, что всегда придерживаются рекомендации не пользоваться общественным транспортом, 26,4% - часто придерживаются, 10,1% - редко, 10,5% - вообще не придерживаются.

30,9% опрошенных всегда дезинфицируют мобильный телефон и другие вещи, возвращаясь домой, 32,2% - часто, 19,6% - редко, 17,3% - вообще не придерживаются данной рекомендации.

20,7% всегда дотрагиваются до кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой, 25,3% - часто, 22,5% - редко, 31,5% - вообще не придерживаются данной рекомендации.

При этом 72,8% всегда часто и тщательно моют руки, 24,4% - часто, 2,8% - редко, не придерживающихся данной рекомендации нет.

Также 25,9% всегда придерживаются рекомендации избегать контактов с другими людьми, 53,9% - придерживаются часто, 13,4% - редко, 6,8% - вообще не придерживаются данной рекомендации.

Опрос проводился КМИС с 21 по 24 марта на онлайн-панелях Inpoll среди 402 совершеннолетних респондентов, пользующихся Интернетом (около 80% городского населения) на всей территории подконтрольной Украины.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.