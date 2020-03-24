Під час карантину 85% українців виходять на вулицю тільки у разі крайньої необхідності

В той час, як у столиці за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавіруса, 85% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виходять з дому тільки у разі крайньої необхідності під час карантину. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Респондентам було поставлено питання, яких заходів по боротьбі з коронавірусом вони дотримуються. Так, виходять з дому тільки у разі крайньої необхідності, наприклад, в магазин, 85% опитаних: 39% завжди дотримуються цієї рекомендації, 46% - часто дотримуються, 10,3% - рідко і 4,7% - не дотримуються взагалі. Завжди надягають маску в громадських місцях 22,8% опитаних, часто - 24,2%, рідко - 15,7%, не надягають маску, вважаючи непотрібним - 14,3%, не надягають через брак масок - 23%. 53,1% респондентів відповіли, що завжди дотримуються рекомендації не користуватися громадським транспортом, 26,4% - часто дотримуються, 10,1% - рідко, 10,5% - взагалі не дотримуються. 30,9% опитаних завжди дезінфікують мобільний телефон та інші речі, повертаючись додому, 32,2% - часто, 19,6% - рідко, 17,3% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації. 20,7% завжди доторкаються до кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою, 25,3% - часто, 22,5% - рідко, 31,5% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації. При цьому 72,8% завжди часто і ретельно миють руки, 24,4% - часто, 2,8% - рідко, не дотримуються цієї рекомендації немає. Також 25,9% завжди дотримуються рекомендації уникати контактів з іншими людьми, 53,9% - дотримуються часто, 13,4% - рідко, 6,8% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації. Опитування проводилось КМІС з 21 по 24 березня на онлайн-панелі Inpoll серед 402 повнолітніх респондентів, які користуються Інтернетом (близько 80% міського населення на всій території підконтрольній України. Статистична похибка вибірки не перевищує 5%. Як повідомляли Українські Новини, ранее Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса. Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.