Під час карантину 85% українців виходять на вулицю тільки у разі крайньої необхідності

В той час, як у столиці за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавіруса, 85% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), виходять з дому тільки у разі крайньої необхідності під час карантину.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, яких заходів по боротьбі з коронавірусом вони дотримуються.

Так, виходять з дому тільки у разі крайньої необхідності, наприклад, в магазин, 85% опитаних: 39% завжди дотримуються цієї рекомендації, 46% - часто дотримуються, 10,3% - рідко і 4,7% - не дотримуються взагалі.

Завжди надягають маску в громадських місцях 22,8% опитаних, часто - 24,2%, рідко - 15,7%, не надягають маску, вважаючи непотрібним - 14,3%, не надягають через брак масок - 23%.

53,1% респондентів відповіли, що завжди дотримуються рекомендації не користуватися громадським транспортом, 26,4% - часто дотримуються, 10,1% - рідко, 10,5% - взагалі не дотримуються.

30,9% опитаних завжди дезінфікують мобільний телефон та інші речі, повертаючись додому, 32,2% - часто, 19,6% - рідко, 17,3% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації.

20,7% завжди доторкаються до кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою, 25,3% - часто, 22,5% - рідко, 31,5% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації.

При цьому 72,8% завжди часто і ретельно миють руки, 24,4% - часто, 2,8% - рідко, не дотримуються цієї рекомендації немає.

Також 25,9% завжди дотримуються рекомендації уникати контактів з іншими людьми, 53,9% - дотримуються часто, 13,4% - рідко, 6,8% - взагалі не дотримуються цієї рекомендації.

Опитування проводилось КМІС з 21 по 24 березня на онлайн-панелі Inpoll серед 402 повнолітніх респондентів, які користуються Інтернетом (близько 80% міського населення на всій території підконтрольній України.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Як повідомляли Українські Новини, ранее Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.