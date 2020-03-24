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  • В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко
24 марта 2020, вторник, 12:55 2528 Инфографика
Политика 2020-03-24T13:52:43+02:00
Українські Новини
В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко

В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса

В то время, как столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине, по состоянию на вторник, 24 марта, в Киеве зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. 

Об этом сообщил на онлайн-брифинге относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19) председатель Киевской городской государственной администрации Виталий  Кличко.

"Количество больных увеличилось на четыре человека и уже 28 лабораторно подтвержденных случаев", - сказал Кличко.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 10:00 24 марта в Киеве 29 случаев обнаружения коронавирусной болезни.

Протестировано в столице на сегодня 1297 киевлян.

Кличко отметил, что предпочтительное большинство заболевших в Киеве, привезли эту инфекцию за рубежа, так как оттуда последними днями специальными рейсами прибывает десятки тысяч украинцев.

В основном они прибывают на аэропорт "Борисполь", меньшая часть из них - на киевский железнодорожный вокзал.

Кличко убежден, что все профильные государственные органы должны подключиться к контролю состоянию людей которые пребывают за рубежа, к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимаются пассажиры на борту, а также должны жестко информировать людей о том, что прилетевшие обязаны прибывать дома исключительно на самоизоляции, учитывая несение ответственности за нарушение такой обязанности, так как, по его мнению, на сегодняшний день осуществляется бесконтрольное импортирование коронавируса в Киев.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;
  • термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта в Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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