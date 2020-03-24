В Киеве за сутки зарегистрировано четыре новых случая коронавируса, – Кличко

В то время, как столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине, по состоянию на вторник, 24 марта, в Киеве зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил на онлайн-брифинге относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19) председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. "Количество больных увеличилось на четыре человека и уже 28 лабораторно подтвержденных случаев", - сказал Кличко. Ранее Минздрав Украины сообщал, что по состоянию на 10:00 24 марта в Киеве 29 случаев обнаружения коронавирусной болезни. Протестировано в столице на сегодня 1297 киевлян. Кличко отметил, что предпочтительное большинство заболевших в Киеве, привезли эту инфекцию за рубежа, так как оттуда последними днями специальными рейсами прибывает десятки тысяч украинцев. В основном они прибывают на аэропорт "Борисполь", меньшая часть из них - на киевский железнодорожный вокзал. Кличко убежден, что все профильные государственные органы должны подключиться к контролю состоянию людей которые пребывают за рубежа, к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимаются пассажиры на борту, а также должны жестко информировать людей о том, что прилетевшие обязаны прибывать дома исключительно на самоизоляции, учитывая несение ответственности за нарушение такой обязанности, так как, по его мнению, на сегодняшний день осуществляется бесконтрольное импортирование коронавируса в Киев. В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта; термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 23 марта в Киеве подтвердили еще 4 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек. Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса. Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.