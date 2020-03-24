В Киеве запретили продавать кофе на вынос, алкоголь на разлив и шаурму

В Киеве усиливают ограничения из-за распространения коронавируса. Городская государственная администрация приняла решение запретить работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кроме того, запрещается реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков.

Также в столице вводят обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

За соблюдением этого будет следить Национальная полиция и райгосадминистрации.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Также центр общественного здоровья проверяет еще 114 подозрений.

Тем временем в мире коронавирусом заразились 333 966 человек.