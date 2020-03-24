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24 марта 2020, вторник, 19:00 898
Общество 2020-03-24T19:01:01+02:00
Українські Новини
В Киеве запретили продавать кофе на вынос, алкоголь на разлив и шаурму

В Киеве запретили продавать кофе на вынос, алкоголь на разлив и шаурму

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Шаурма. Фото: biznes-prost.ru
Шаурма. Фото: biznes-prost.ru

В Киеве усиливают ограничения из-за распространения коронавируса. Городская государственная администрация приняла решение запретить работу МАФов, где готовят шаурму и кофе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

Кроме того, запрещается реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив и приготовления и продажа кофейных напитков. 

Также в столице вводят обязательный "масочный режим" для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

За соблюдением этого будет следить Национальная полиция и райгосадминистрации.

Также сообщается, что городские власти попросили Нацакадемию медицинских наук направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике для оказания квалифицированной медпомощи больным COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Также центр общественного здоровья проверяет еще 114 подозрений.

Тем временем в мире коронавирусом заразились 333 966 человек.

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