У Києві заборонили продавати каву на винос, алкоголь на розлив і шаурму

У Києві посилюють обмеження через поширення коронавіруса. Міська державна адміністрація прийняла рішення заборонити роботу Мафів, де готують шаурму і кави. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Крім того, забороняється реалізація в торгівельній мережі алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв.

Також у столиці вводять обов'язковий "масковий режим" для людей, що знаходяться в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

За дотриманням цього буде стежити Національна поліція і райдержадміністрації.

Також повідомляється, що міська влада попросили Нацакадемию медичних наук направити в столичні лікарні інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напрямку і спеціалістів з лабораторної діагностики для надання кваліфікованої медичної допомоги хворим COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Також центр громадського здоров'я перевіряє ще 114 підозр.

Тим часом у світі коронавірусом заразилися 333 966 осіб.