Минфин взял в долг почти 25 млрд гривен

В то время как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Министерство финансов 24 марта разместило валютные ОВГЗ на 801,6 млн долларов и 75,7 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Українські Новини.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 85 дней на 801,603 млн долларов под 3% годовых и 414 дней на 75,657 млн евро под 2,22% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 24 823,518 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.