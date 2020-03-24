Мінфін взяв у борг майже 25 млрд гривень

У той час як експерт спрогнозував обвал гривні і падіння ВВП через можливе продовження карантину до літа, Міністерство фінансів 24 березня розмістило валютні ОВДП на 801,6 млн доларів і 75,7 млн євро.

Про це свідчать дані Мінфіну, передають Українські Новини.

зокрема, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 85 днів на 801,603 млн доларів під 3% річних і 414 днів на 75,657 млн євро під 2,22% річних.

Всього в держбюджет залучено 24 823,518 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.